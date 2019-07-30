Берлин, , 15:29 — REGNUM

Немецкий автопроизводитель планирует выпустить новый кроссовер, который станет самым маленьким и бюджетным в линейке BMW. Об этом сообщается на сайте Autonews.ru.

По неофициальной информации, кроссовер будет назваться Urban X. Стоит отметить, что эта новинка немецкой компании станет конкурентом Audi Q2.

Пока нет данных о том, когда BMW презентует свой новый кроссовер. Сообщается, что в модельном ряду компании новинка займет место ниже X2. Это самый компактный кроссовер BMW на данный момент, его длина составляет 4360 мм.

Ожидается, что длина нового кроссовера будет ненамного больше четырех метров. Построен автомобиль будет на платформе UKL2, на которой выпускаются BMW 1-Series, 2-Series, X1 и семейство Mini.

Доступно авто будет с приводом 4×4, а также 4×2. Автомобиль можно будет приобрести с бензиновым, дизельным или гибридным двигателем.

Напомним, в начале июля этого года стало известно, что стажёры BMW переделали большой кроссовер X7 в пикап.

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