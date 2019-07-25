Кале, Франция, , 09:44 — REGNUM

Французский спортсмен и изобретатель Фрэнки Запата намерен установить новый мировой рекорд: пересечь пролив Ла-Манш на своем изобретении — реактивном флайборде, пишет газета Kronen Zeitung.

Флайборд (cc) Kornilovich Denis

40-летний изобретатель стартует 25 июля в 13 часов из коммуны Сангатт на севере Франции. 35-километровый путь через пролив он должен преодолеть за 20 минут и приземлиться в британском Дувре. Необходимое топливо для дозаправки флайборда он будет иметь с собой в рюкзаке.

Запата изобрел реактивный флайборд в 2016 году. Он оснащен четырьмя воздушно-реактивными двигателями, работающими на керосине. Флайбор может развивать скорость до 150 км/ч и находиться в воздухе около 10 минут.