Москва, , 07:42 — REGNUM

Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова приступил ко второму этапу создания авиационного двигателя-демонстратора на базе автомобильного. Об этом сообщила пресс-служба института.

Научно-исследовательская работа связана с возобновлением интереса к авиации общего назначения и возросшими потребностями в авиационных поршневых двигателях, создаваемых в короткие сроки.

Несмотря на разные диапазоны рабочих режимов, отличия в компоновке элементов двигателя и обеспечивающих его работоспособность системах, инженеры преодолели ряд технических трудностей и осуществили адаптацию «в железе».

Сейчас двигатель-демонстратор проходит отладочные и калибровочные испытания, осуществляемые силами специалистов ЦИАМ, на тормозном стенде ФГУП «НАМИ».

В этом году предполагается укомплектовать двигатель-демонстратор системой наддува, новыми элементами маслосистемы, обеспечивающей эволюцию летательного аппарата, редуктором и провести комплекс испытаний на тормозном стенде ЦИАМ и винтовом стенде ООО «ОКБМ» (Воронеж) с целью подтверждения заявленных в техническом задании параметров по мощности, удельному расходу топлива.

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