Москва, , 12:32 — REGNUM

В Москве резидент технопарка «Нагатино» выпустил новые 3D-принтеры высокой точности, сообщили 23 июля в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Принтеры способны создавать объёмные фигуры любой сложности. В продажу запущены две модели. У первой более точный процесс автокалибровки, точнее печать, выше надёжность и ремонтопригодность. Он может печатать крупногабаритные на промышленных предприятиях, в конструкторских бюро или мастерских. Вторая модель компактных размеров с высокой детализацией.

«Инфраструктура технопарков позволяет резидентам работать над постоянным улучшением характеристик оборудования и внедрением решений, повышающих конкурентоспособность столицы в том числе на рынке аддитивных технологий», — заявил руководитель столичного департамента Алексей Фурсин.