Сеул, , 10:04 — REGNUM

Телевизоры южнокорейской компании LG Electronics научились распознавать арабскую речь. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, специалисты LG Electronics разработали новую функцию на основе платформы искусственного интеллекта LG Think Q.

Известно, что данная функция позволяет искать контент, регулировать громкость и менять каналы при помощи голосовой команды на телевизорах LG OLED Thin Q и LG Nano Cell Al Thin Q.

По словам представителей компании, новые телевизоры будут экспортироваться в Саудовскую Аравию, на Ближний Восток (включая Ирак и Иорданию).

На данный момент телевизоры LG Electronics распознают 15 языков, включая английский, испанский, французский, немецкий. С недавних пор, телевизоры также распознают тайский, вьетнамский, японский и шведский языки.