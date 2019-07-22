Москва, , 10:03 — REGNUM

Топ-10 самых популярных в России автомобилей иностранных брендов российской сборки составило аналитическое агентство «Автостат».

По информации агентства, всего в России на начало 2019 года числится 10,4 млн легковых иномарок, собранных в стране. Лидируют среди них авто южнокорейского бренда KIA. Их количество в нашей стране составляет 1,65 млн экземпляров.

Вторая строчка у французской марки Renault с показателем 1,46 млн авто. На третьем и четвертом местах американские бренды Chevrolet (1,24 млн ед.) и Ford (825 тыс. ед.) соответственно. Стоит отметить, что с недавнего времени эти компании минимизировали свое присутствие в России. На пятом месте немецкая марка Volkswagen (787 тыс. ед.).

Далее следуют: Skoda (553 тыс. ед), Nissan (523 тыс. ед.), Toyota (320 тыс. ед) и Opel (318 тыс. ед.).

Напомним, рост средних цен на новые машины в России за пять лет превысил 60%.

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