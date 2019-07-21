Вашингтон, , 12:28 — REGNUM

Американская компания Google введёт функции контроля заряда и поиска беспроводных наушников в спецификацию Fast Pair, использующуюся для управления такими наушниками через Android-устройства. Об этом сообщается в блоге компании.

Спецификация Fast Pair, позволяющая управлять беспроводными наушниками с помощью устройств на базе операционной системы Android через Bluetooth-соединение, была выпущена компанией Google в 2017 году. Впоследствии компания выпустила ряд обновлений, которые оптимизировали работу спецификации и позволяли использовать её на большем количестве устройств.

В следующем обновлении Fast Pair, которое появится до конца года, будет улучшена функция контроля заряда батареи на беспроводных наушниках, расширен список совместимых устройств, а также появится приложение для поиска утерянных устройств. С помощью сервиса Find My Device пользователи смогут определить местоположение и время последнего использования беспроводного наушника, а также использовать функцию сигнализации для поиска наушников в зоне действия Android-устройства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте Роскачество составило рейтинг беспроводных наушников. Лучшими устройствами были признаны три модели производства японской компании Sony: WH-1000XM2, WH-H900N hear on 2 Wireless NC и MDR-100ABN, а также две модели немецкой компании Sennheiser: RS 175 и RS 165.