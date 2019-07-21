Пекин, , 08:50 — REGNUM

Глобальный представитель и директор по управлению продуктами Xiaomi Донован Сунг объявил о скором уходе из китайской компании на своей странице в социальной сети Twitter.

Увольнение (cc) Александра Побирей

Сунг рассказал, что июль станет его последним месяцем в Xiaomi. Он поблагодарил «невероятную команду», с которой работал в течение последних 5 лет. Глобальный представитель отметил, что за это время Xiaomi удалось выйти на рынки 80 стран, в которых появилось более 260 млн пользователей устройств Xiaomi.

Также Сунг сообщил, что после ухода из Xiaomi он присоединится к подразделению американской компании Google в Сингапуре, где будет заниматься продвижением платёжной системы Google Pay.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в компании Xiaomi отметили 9-летие со дня основания компании. Вице-президент Xiaomi Ману Кумар Джайн отметил, что за эти годы компании удалось выйти на четвёртое место в мире по объёму поставляемых смартфонов, а также стать крупнейшей платформой интернета вещей.

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