Мюнхен, Германия, , 15:45 — REGNUM

Немецкий автопроизводитель BWM и китайская технологическая компания Tencent договорились о строительстве совместного центра по разработке и использованию технологий полуавтономного и беспилотного вождения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителей компаний.

По данным издания, вычислительный центр BMW-Tencent будет построен в городе Тяньцзинь к концу 2019 года. Специалисты нового центра сосредоточатся на применении технологий автономного вождения в условиях автодорог Китая. Компании не раскрывают общих затрат на создание центра, однако совместный проект должен будет обеспечить потребности крупнейшего автомобильного рынка мира.

BMW планирует к 2021 году поставлять в Китай автомобили с уровнем автоматизации L3, при котором водитель должен быть готов взять управление на себя при соответствующем запросе от автоматической системы. Создаваемый центр будет использоваться, в том числе для анализа информации о дорожных условиях в режиме реального времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле российская компания «Яндекс» и южнокорейская Hyundai Mobis представили прототип беспилотного автомобиля совместной на разработки, выполненный на базе модели Hyundai Sonata.

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