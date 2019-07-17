Жуковский, Московская область, 17 июля 2019, 10:59 — REGNUM
Транспортный самолёт МЧС Ил-76, направлявшийся в Иркутск, вернулся в аэропорт в подмосковном Жуковском. Экстренную посадку борт совершил менее часа назад.
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По сообщению пресс-службы аэропорта, никто не пострадал. Уточняется, что у самолёта после вылета сработал датчик неисправности гидравлической системы, поэтому экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.
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Воздушное судно в течение двух с половиной часов кружило в небе, вырабатывая топливо. После этого удачно приземлилось.
После проверки борт МЧС отправится по запланированному маршруту.