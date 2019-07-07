Уфа, , 12:00 — REGNUM

Самолёт авиакомпании Utair совершил вынужденную посадку в международном аэропорту города Уфы. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба воздушной гавани в Уфе.

Посадка самолета

Рейс авиакомпании Utair 585 совершал перелёт из Сургута в Ростов-на-Дону. Причиной вынужденной посадки авиаборта стало ухудшение самочувствия у одного из пассажиров.

Самолёт приземлился в аэропорту города Уфы в 08:13 мск. На борту воздушного судна находились 104 пассажира. Пассажир 1947 года рождения жаловался на резкое ухудшение самочувствия.

Отмечается, что заболевший пассажир находился в сознании, он был осмотрен врачами бригады скорой помощи и направлен в городскую больницу №22 города Уфы.

Авиаборт продолжит полёт по прерванному маршруту после завершения всех необходимых мероприятий.

Ранее ИА REGNUMсообщало об экстренной посадке пассажирского самолёта британской авиакомпании Virgin Atlantic, следовавшего из Нью-Йорка в Лондон, в аэропорту Бостона. Причиной посадки стало возгорание на борту авиалайнера.

Читайте ранее в этом сюжете: В США экстренно сел пассажирский самолёт, летевший в Лондон