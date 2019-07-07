Уфа, 7 июля 2019, 12:00 — REGNUM
Самолёт авиакомпании Utair совершил вынужденную посадку в международном аэропорту города Уфы. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба воздушной гавани в Уфе.
Рейс авиакомпании Utair 585 совершал перелёт из Сургута в Ростов-на-Дону. Причиной вынужденной посадки авиаборта стало ухудшение самочувствия у одного из пассажиров.
Самолёт приземлился в аэропорту города Уфы в 08:13 мск. На борту воздушного судна находились 104 пассажира. Пассажир 1947 года рождения жаловался на резкое ухудшение самочувствия.
Отмечается, что заболевший пассажир находился в сознании, он был осмотрен врачами бригады скорой помощи и направлен в городскую больницу №22 города Уфы.
Авиаборт продолжит полёт по прерванному маршруту после завершения всех необходимых мероприятий.
Ранее ИА REGNUMсообщало об экстренной посадке пассажирского самолёта британской авиакомпании Virgin Atlantic, следовавшего из Нью-Йорка в Лондон, в аэропорту Бостона. Причиной посадки стало возгорание на борту авиалайнера.
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