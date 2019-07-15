Пекин, , 16:12 — REGNUM

Китайская оборонная компания Shenyang Aircraft Corporation представила видео с новым стелс-дроном в процессе разработки. Название беспилотника пока неизвестно. Сделан он по схеме «летающее крыло» как и американский бомбардировщик B-2 Spirit. Об этом пишет американский журнал Military watch.

Новый китайский беспилотник имеет складные крылья и, как сообщается, был разработан для использования с авианосцев. Точные размеры аппарата неизвестны, однако сравнение размера шасси и роста человека говорит о его достаточно больших габаритах, и, соответственно, большой дальности действия. Беспилотник несколько напоминает Boeing MQ-25 Stingray, разработанный для ВМС США, но выглядит значительно крупнее.

Предполагается, что новый китайский беспилотник может разрабатываться под несколько функций. Это дозаправка в воздухе, как и MQ-25 ВМС США, чтобы расширить диапазон других (пилотируемых) самолетов палубной авиации.

В качестве альтернативы дрон может использоваться в качестве ударной платформы на базе авианосца, специализирующейся на воздушных и наземных атаках. Также возможно, что у беспилотника есть совершенно новая роль — это развертывание противокорабельных крылатых ракет, таких как YJ-12, для бесшумных дальних миссий.