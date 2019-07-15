Екатеринбург, , 09:38 — REGNUM

За первые пять месяцев 2019 года в Екатеринбурге было реализовано 8 150 новых машин, что на 4,8% меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Стоит отметить, что снижение продаж авто в Екатеринбурге было все же не столь сильным по сравнению с тем, что было в Казани или Омске, где реализация упала более чем на 13%.

Самой популярной маркой автомобилей на екатеринбургском авторынке по итогам первых пяти месяцев этого года стала российская Lada. Доля этого бренда в Екатеринбурге составила 19,9%. Вторая строчка у южнокорейского бренда KIA (11,3%). Затем следует французский Renault (10,3%). У остальных брендов рыночная доля не превышает 10%.

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