Нур-Султан, , 07:50 — REGNUM

По итогам июня 2019 года реализация новых машин (с учетом LCV, грузовиков и автобусов) в Казахстане возросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ).

Всего за отчётный период было продано 6 315 новых авто. При этом за первое полугодие казахстанский авторынок показал рост на 18% — было реализовано до 32 014 машин.

Лидирует на авторынке Казахстана южнокорейская марка Hyundai. За июнь было продано 1 363 автомобиля этого бренда. Российская Lada в июне 2019 года заняла второе место на казахстанском авторынке — 1 328 реализованных авто.

На третьей и четвертой строчке японские Toyota (1228 экз.) и Nissan (250 экз.) соответственно.

На пятом месте по продажам в Казахстане французский автопроизводитель Renault с показателем в 217 проданных авто.

Вице-президент АКАБ Анар Макашева выразила надежду на то, что оставшаяся часть 2019 года также будет успешной для автобизнеса Казахстана.

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