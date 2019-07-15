Нур-Султан, 15 июля 2019, 07:50 — REGNUM
По итогам июня 2019 года реализация новых машин (с учетом LCV, грузовиков и автобусов) в Казахстане возросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ).
Всего за отчётный период было продано 6 315 новых авто. При этом за первое полугодие казахстанский авторынок показал рост на 18% — было реализовано до 32 014 машин.
Лидирует на авторынке Казахстана южнокорейская марка Hyundai. За июнь было продано 1 363 автомобиля этого бренда. Российская Lada в июне 2019 года заняла второе место на казахстанском авторынке — 1 328 реализованных авто.
На третьей и четвертой строчке японские Toyota (1228 экз.) и Nissan (250 экз.) соответственно.
На пятом месте по продажам в Казахстане французский автопроизводитель Renault с показателем в 217 проданных авто.
Вице-президент АКАБ Анар Макашева выразила надежду на то, что оставшаяся часть 2019 года также будет успешной для автобизнеса Казахстана.
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