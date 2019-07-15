Брюссель, , 07:46 — REGNUM

Европейская навигационная система Galileo практически полностью вышла из строя. На официальном сайте Европейского агентства навигационных и спутниковых систем (GNSS) все 26 спутников Galileo в настоящее время помечены как неработающие, передает канал n-tv 15 июля.

Портал InsideGNSS сообщает, что причиной может являться сбой системы на итальянской наземной станции. Эксперты в настоящее время работают над устранением проблемы. Поисково-спасательная служба, при помощи которой можно отслеживать попавших в беду людей, всё же функционирует.

Престижный проект Galileo призван сделать Европейский союз независимым от американской системы GPS. Galileo начал свою работу в декабре 2016 года. Система должна предоставлять навигационные услуги при помощи 30 спутников. 26 выведены на орбиту, запуск еще четырех планируется осуществить к концу 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о первых сбоях в работе Galileo поступила 11 июля.

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