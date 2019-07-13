Вашингтон, , 15:51 — REGNUM

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патент южнокорейской компании Samsung, описывающий складную гарнитуру виртуальной реальности. Заявка Samsung опубликована на официальном сайте USPTO.

Южнокорейская компания подала заявку на регистрацию патента в январе 2019 года, она была одобрена USPTO 11 июля. Документ описывает носимое электронное устройство, оснащённое складывающимися частями. Изображения, приложенные к заявке, дают понять, что Samsung решила выполнить новое устройство виртуальной реальности не в виде громоздкой гарнитуры, а в форме обычных очков со складывающимися дужками. Отмечается, что в одной из дужек может быть расположена батарея, в другой — процессор.

В заявке объясняется, что такая форма устройства виртуальной реальности позволит уменьшить его размеры в сложенном состоянии, что может быть удобно при транспортировке. Также подвижные части очков будут заменяемыми, что позволит легко модернизировать устройство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля тайваньское профильное издание Digi Times со ссылкой на источники в отрасли рассказало о решении американской компании Apple по сворачиванию проекта гарнитуры дополненной и виртуальной реальности.

Читайте ранее в этом сюжете: Apple свернула разработку очков виртуальной реальности — СМИ