Москва, , 14:48 — REGNUM

Прямая видеотрансляция пуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и космической обсерваторией «Спектр-РГ» с космодрома Байконур началась 13 июля в 14:30 по московскому времени на портале Роскосмоса и канале «Роскосмос ТВ» на видеохостинге YouTube.

Запуск запланирован на 15:31, видеотрансляция с космодрома продлится до 15:45.

Ожидается, что в течение нескольких лет российско-германская обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ») будет единственным космическим телескопом, использующимся для исследования космоса в рентгеновском диапазоне энергий. Полная научная программа обсерватории будет выполнена за шесть с половиной лет. В первые четыре года «Спектр-РГ» проведёт полный обзор всего неба в рентгеновском диапазоне, а в оставшееся время обсерватория будет использоваться для обзора отдельных галактик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначально запуск обсерватории «Спектр-РГ» был запланирован на 21 июня, однако был перенесён из-за выявленных технических замечаний. 13 июля госкомиссия признала РН «Протон-М» с разгонным блоком и обсерваторией готовой к запуску.

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