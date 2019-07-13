Рязань, , 14:23 — REGNUM

Презентация первого в России агробиотехнопарка состоится 19 июля на территории филиала Всероссийского научно-исследовательского института механизации сельского хозяйства (ВИМ) в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ВИМ.

В ходе предстоящей презентации агробиотехнопарка, создаваемого в рамках национального проекта «Наука», будет определено направление развития различных кластеров парка. В мероприятии примут участие представители профильных министерств, научно-исследовательских учреждений и сельскохозяйственных предприятий.

Участники представят новейшие разработки в сфере роботизации и автоматизации сельскохозяйственного производства, поделятся достижениями в области селекции и семеноводства, а также обсудят реализуемые научно-технические проекты.

Напомним, ранее директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки России Вугар Багиров рассказал, что нацпроект «Наука» предусматривает создание пяти агробиотехнопарков на территории России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня по итогам заседания всероссийского семинара-совещания проректоров по научной работе вузов Минсельхоза России руководители высших сельскохозяйственных учебных учреждений приняли решение об активном участии в реализации национального проекта «Наука».