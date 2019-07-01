Саратов, , 05:30 — REGNUM

Проректоры из 47 российских аграрных вузов приняли участие в итоговом заседании Всероссийского семинара-совещания проректоров по научной работе вузов Минсельхоза России, проходившем в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба Ярославской государственной сельскохозяйственной академии.

Заседание прошло 28 июня на базе Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова. По его итогам представители аграрных вузов предложили резолюцию, содержащую решение об участии в реализации национального проекта «Наука».

Речь, прежде всего, идёт о направлении, связанном с созданием научно-образовательных центров (НОЦ) и центров компетенций аграрного профиля, а также селекционно-семеноводческих центров на базе ведущих аграрных вузов и научно-исследовательских организаций. Предложенная резолюция также содержит ряд других инициатив.

В ходе совещания были затронуты актуальные вопросы, касающиеся научно-исследовательской работы вузов и перспектив внедрения научных разработок в производство. Участники семинара-совещания познакомились с учебно-научной инфраструктурой Саратовского аграрного университета и приняли участие в «Дне поля — 2019» Саратовского ГАУ.

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