Тольятти, Самарская область, , 15:46 — REGNUM

В июне в РФ было реализовано 8947 новых машин модели Lada Vesta, что на 9% меньше, чем годом ранее. Об этом 11 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Это уже второе снижение объёма реализации данной марки в России. Первое падение продаж модели произошло в феврале 2019 года. Тогда оно составило 6%. Последующие месяцы Lada Vesta стали покупать активнее. Так, в марте рост составил 40%, в апреле продажи подросли на 30%, а в мае на 15%.

Стоит отметить, что общая статистика за первое полугодие демонстрирует рост продаж Lada Vesta на 12%. В числовом выражении за шесть месяцев 2019 года было приобретено 55 784 машины данного семейства.

Напомним, в 2018 году Lada Vesta заняла первое место на авторынке России среди моделей АвтоВАЗа.

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