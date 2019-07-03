Тольятти, Самарская область, , 13:24 — REGNUM

По итогам июня 2019 года компания «АвтоВАЗ» продала на российском авторынке 30 786 машин Lada, что на 2% меньше, чем в 2018 году. Об этом 3 июня сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Также аналитическое агентство приводит цифры продаж по итогам первого полугодия 2019 года. За этот период российские дилеры Lada продали 174 186 автомобилей. Это на 2,5% больше, чем годом ранее. По оценке тольяттинской автокомпании, рыночная доля машин Lada в России в первом полугодии составила 21%.

«Подобный результат свидетельствует об успехе стратегии развития модельного ряда Lada и обновления дилерской сети, а также об эффективности наших специальных предложений, направленных на помощь клиентам в приобретении нового автомобиля», — заявил исполнительный вице-президент «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу Ян Птачек.

В июне первое место по продажам среди моделей предприятия «АвтоВАЗ» заняла Lada Granta. За месяц эту машину приобрели 11 609 покупателей, что на 26% выше прошлогоднего уровня продаж.

Второе место по объёму продаж в июне заняла Lada Vesta. Её продали в количестве 8 947 штук. Это на 9% меньше, чем в июне 2018 года. Тройку лидеров замыкает универсал Lada Largus, чьи продажи выросли на 14% и составили 4 381 единицу.

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