Ирвайн, США, , 13:22 — REGNUM

Игроки StarCraft II в течение ограниченного времени смогут играть против искусственного интеллекта AlphaStar от компании DeepMind. Об этом разработчики из Blizzard Entertainment сообщили в своём официальном блоге 10 июля.

DeepMind продолжают исследовать потенциал AlphaStar и временно добавляют его в StarCraft II. Теперь игроки могут принять участие в эксперименте и сыграть против искусственного интеллекта. Для этого в главном меню игры появится специальная вкладка. Отказаться от участия в эксперименте можно будет в любой момент.

Главная особенность исследования заключается в том, что игроки не будут знать, играют ли они против настоящего человека или против AlphaStar. Таким образом, геймеры будут вести себя естественно и не использовать против программы специальные тактики. Сообщается, что разработчики консультировались с профессиональными игроками StarCraft II и наложили на свой искусственный интеллект ряд ограничений.

AlphaStar — это новый искусственный интеллект, разработанный для StarCraft II. В декабре 2018 года разработчики провели первые испытания своего проекта и попросили профессиональных киберспортсменов сыграть с ним серию матчей. По результатам противостояния AlphaStar победил в большинстве столкновений.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайские эксперты: технологии связи 5G создадут немыслимые формы бизнеса