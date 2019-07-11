Токио, , 12:30 — REGNUM

Компания Nintendo представила новую игровую консоль Nintendo Switch Lite. В отличие от оригинальной Switch Lite-версия будет полностью портативной, сообщалось на официальном сайте Nintendo 10 июля.

Lite можно запускать все игры Switch, в которых есть поддержка портативного режима. Иначе игрокам придется подключать к портативной консоли контроллеры Joy Con при помощи специального провода. Также в Lite-версии отсутствует вибрация контроллеров (так как они теперь встроены в саму консоль) и инфракрасная камера движения.

Разработчики обещают, что Lite будет компактнее и легче, чем оригинальная Switch за счёт изменения дизайна и отказа от ряда функций. Также новая консоль будет поддерживать локальный (до восьми игроков) и сетевой (через подписку Nintendo Switch Online) мультиплеер. Nintendo Switch Lite выйдет уже в сентябре 2019 года.

Напомним, Nintendo Switch — это гибридная игровая консоль, позволяющая игрокам использовать её и в портативном режиме, и в режиме полноценной приставки (при подключении к телевизору). При этом управление на Switch настроено таким образом, что в большинство проектов могут поиграть два пользователя, отсоединив контроллеры от корпуса консоли.