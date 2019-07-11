Пекин, , 11:33 — REGNUM

Новейший китайский самосвал с электроприводом, который можно будет использовать на шахтах и гидроэлектростанциях, сошел с производственного конвейера в городе Датун провинции Шаньсни на севере Китая, сообщает 11 июля газета China Science Daily.

Грузовик был разработан компанией CRRC Datong Co. Ltd., являющейся подразделением корпорации CRRC Corporation. Он может использоваться для перевозки руды и грунта на открытых карьерах, в крупномасштабном водном хозяйстве, а также в гидроэнергетических проектах.

Грузовик обладает грузоподъёмностью 240 тонн и может передвигаться со скорость 57 км/ч. Все ключевые технологии примененные при проектировании с сборке самосвала были самостоятельно разработаны компанией CRRC Datong Co. Ltd.

При этом, как отмечает издание, грузовик является энергоэффективным, поскольку может работать как на сжиженном природном газе, так и на дизельном топливе, что помогает сократить затраты на его эксплуатацию на 8−15%, а также выбросы парниковых газов вроде двуокиси углерода на 20%.