Нижний Новгород, , 07:56 — REGNUM

Горьковский автозавод (ГАЗ) стал первым автопроизводителем в России, кто начал серийный выпуск коммерческих машин с электронными паспортами транспортных средств (ЭПТС). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что автокомпания перевела на ЭПТС две модификации «ГАЗель Next» (грузовой цельнометаллический фургон и 22-местный микроавтобус).

По информации гендиректора АО «Электронный паспорт» Ильи Минкина, на данный момент в РФ оформлено более 1500 ЭПТС.

«В последнее время мы наблюдаем ускорение процесса, что связано с активизацией участников Системы электронных паспортов в связи с приближением даты окончания переходного периода — 1 ноября 2019 года», — отметил Минкин.

Напомним, после окончания переходного периода бумажные ПТС на новые машины выдаваться не будут. Однако автовладельцы которые имеют машины с бумажными паспортами транспортных средств смогут продолжать ими пользоваться.

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