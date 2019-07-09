Гуанчжоу, Китай, , 11:51 — REGNUM

Столица китайской провинции Гуандун город Гуанчжоу намерен ускоренными темпами построить 14,6 тыс. базовых станций связи 5G, сообщает 9 июля агентство Синьхуа.

К 2021 году их число должно перевалить за 65 тыс., и только тогда Гуанчжоу получит бесшовное покрытие всей его городской территории и ряда особо важных поселков сетями связи пятого поколения.

Отмечается, что развитие сети 5G призвано ускорить рост ряда смежных сфер промышленности города вроде производства электроники и искусственного интеллекта, общая стоимость которых достигнет 800 млрд юаней ($116,24 млрд) к 2021 году.

Пока же в Гуанчжоу на конец июня было установлено всего 5 тыс. базовых станций. В начале июня Китай одобрил коммерческие лицензии на использование сетей связи пятого поколения, что формально стало началом эры 5G в Поднебесной.