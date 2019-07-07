Москва, , 12:51 — REGNUM

Поддержка анимированных стикеров была добавлена в версии мессенджера Telegram 5.9, вышедшей 6 июля. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

Телеграм Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщение отмечается, что анимированные стикеры весят 20−30 килобайт, поэтому их можно использовать даже при плохом интернет-соединении. Разработчики мессенджера добавили 9 наборов анимированных стикеров и опубликовали инструкцию для самостоятельного создания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня в Telegram объявили о скорой возможности создания геочатов — общедоступных чатов, формирующихся на основании информации о географическом местоположении пользователей.

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