Пекин, , 08:12 — REGNUM

Китайская компания Huawei набирает тестеров для испытания разрабатываемой операционной системы (ОС) для мобильных устройств. Об этом сообщает Huawei Central со ссылкой источник, знакомый с планами компании.

Huawei (cc) VistaCraft

По данным портала, китайский технологический гигант приглашает пользователей устройств Huawei протестировать ОС на новом смартфоне. Отмечается, что первым смартфоном, который будет выпущен на базе операционной системы с предварительным названием Hongmeng, станет Huawei Mate 30.

Напомним, компания Huawei, являющаяся одним из крупнейших производителей смартфонов, разрабатывает собственную операционную систему для мобильных устройств уже несколько лет. Разработка новой ОС была интенсифицирована в мае, после того, как администрация США внесла китайскую компанию в «чёрный список», запретив поставлять ей американские технологии, включая программное обеспечение.

После саммита «Большой двадцатки», прошедшего в Осаке 28−29 июня, президент США Дональд Трамп заявил о готовности пересмотреть решение в отношении компании Huawei. В этом случае китайская компания сможет и далее использовать ОС Android от американской компании Google, однако в Huawei не отказались от выпуска собственной операционной системы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в Huawei рассказали, что планируют выпустить собственную операционную систему в Китае в последнем квартале 2018 года, а в остальном мире — в первом квартале 2019 года.