Москва, , 13:25 — REGNUM

Поезда «Московских центральных диаметров» (МЦД) будут прибывать раз в четыре минуты. Об этом 5 июля сообщил заместитель генерального директора РЖД Олег Тони, выступая на площадке Московского урбанистического форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Олег Тони Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, подобного показателя нет еще ни в одной из мировых столиц.

«Железная дорога с интервалом в четыре минуты — это наше ноу-хау», — отметил Тони.

Также представитель РЖД сообщил, что компания работает над тем, чтобы получить возможность запустить на МЦД беспилотный транспорт. Этот аспект, по словам эксперта, упирается не столько в техническую составляющую, сколько в правовую.

«Если все правильно оформить и превратить в действующие нормативы, то в тестовом режиме все это можно попробовать уже в следующем году», — заявил Тони.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов признался, что МЦД не является новацией столичных властей и аналогичные проекты существуют в других крупных городах мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Зональная оплата московскому транспорту нужна для МЦД – Ликсутов