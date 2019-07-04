Рим, , 12:31 — REGNUM

Итало-американская компания Fiat Chrysler Automobiles, которой принадлежит марка Jeep, планирует начать продажи нового пикапа Jeep Gladiator в Европе в апреле 2020 года. Об этом сообщает издание Autoevolution.

Премьера нового пикапа пройдет 12 июля на мероприятии Camp Jeep 2019 в итальянском Сан-Мартино-ди-Кастроцца.

Jeep Gladiator производится на американском заводе в городе Толедо. Его продажи в США начались со второго квартала 2019 года. Там он доступен с мотором на 3,6 л. мощностью 289 л. с., который идёт в комплекте с шестиступенчатой «механикой» и 8-диапазонным «автоматом». Кроме того, будет доступно авто с дизельным двигателем на 3 л. и мощностью 264 л. с.

Однако пока не уточняется, какой будет линейка агрегатов и трансмиссий для Европы.

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