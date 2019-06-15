Со спутником «Метеор-М» в июле запустят еще 33 аппарата

Москва, , 14:47 — REGNUM В качестве дополнительной полезной нагрузки вместе с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2−2 будут запущены 33 малых аппарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предприятие «Главкосмос» (входит в Роскосмос).

Запуск метеоспутника «Метеор-М» № 2−2 с космодрома Восточный запланирован на 5 июля. Кроме основного спутника ракета-носитель «Союз-2.1б» также выведет на околоземную орбиту 33 малых космических аппарата. Три малых спутника будут использоваться для исследований российских университетов, остальные аппараты будут запущены в рамках коммерческих контрактов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая спутник «Метеор-М» №2−2 был доставлен на космодром Восточный. После запуска он будет введен в состав гидрометеорологической группировки спутников, включающий аппараты «Метеор-М» №1 и «Метеор-М» №2.

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