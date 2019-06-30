Пекин, , 14:49 — REGNUM

Китайская компания Huawei поставила более 150 тыс. базовых станций сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в рамках 50 коммерческих контрактов. Об этом сообщает газета DigiTimes со ссылкой на заявление заместитель председателя Huawei Кен Ху.

Представитель Huawei рассказал об успехах компании в сфере 5G на выставке MWC Shanghai 2019. Кен Ху сообщил, что Huawei зарегистрировала более 2500 основных патентов в этой области, что составляет около 20% от общего числа патентов в сфере 5G. Он отметил, что компания занимается не только разработками, но и производством конкретных продуктов.

Заместитель председателя Huawei заявил, что компания поставила уже более 150 тыс. базовых станций 5G, что значительно больше, чем у компаний-конкурентов. Ху отметил, что Huawei участвует в развёртывании сетей 5G в большинстве регионов мира, включая Европу, Ближний Восток, а также Азиатско-Тихоокеанской регион.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что власти республики будут разворачивать сети 5G в стране в сотрудничестве с китайскими компаниями. Ожидается, что первая экспериментальная линия 5G на территории Венесуэлы будет запущена в ближайшее время.