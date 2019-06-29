Пекин, , 15:14 — REGNUM

Компания Oppo Electronics Corporation совместно с ассоциацией китайских банков UninonPay запустила платёжную систему на основе виртуальной банковской карты, привязанной к мобильному устройству. Об этом сообщает Sohu.

Платёжная система Oppo позволит совершать покупки с помощью мобильного устройства без использования дополнительных приложений и необходимости подключения к сети. В настоящее время эта система поддерживается только на территории Китая.

Отметим, подобные платёжные системы внедряет большинство производителей смартфонов. В частности, в Китае такие системы поддерживают смартфоны Huawei, Apple, OPPO, Xiaomi, Samsung и Meizu.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июня американская компания Apple начала внутреннее тестирование платёжной системы на основе виртуальной банковской карты банка Goldman Sachs, привязанной к мобильному устройству.