Зенитно-ракетная система С-500 «Прометей» скоро пойдет в серию

Москва, , 16:48 — REGNUM Новейшая российская система ПВО-ПРО С-500 «Прометей» находится в состоянии готовности к серийному производству. Проведенные испытания подтвердили заявленные основные характеристики С-500. Об этом в своем интервью «Интерфаксу» рассказал руководитель Минпромторга России Денис Мантуров.

По словам министра, работы по созданию системы находятся в рамках утвержденного плана. С-500 будет поставлена на вооружение ВС РФ в те сроки, которые определены государственной программой вооружений на 2018−2027 годы.

Вопрос об ускорении серийного производства системы С-500 был поставлен президентом России Владимиром Путиным в ходе совещания по вопросам военного строительства, которое имело место в Сочи 15 мая 2018 года.

Разработчиком системы является концерн ВКО «Алмаз-Антей». С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем. Кроме поражения аэродинамических целей в виде самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и гиперзвуковых крылатых ракет, имеющих скорость 5М и более, С-500 способна уничтожать спутники на низкой орбите и космические средства поражения.

Большой потенциал у системы в плане поражения баллистических ракет средней дальности, у которых дальность пуска составляет до 3,5 тысяч километров. Система также способна сбивать межконтинентальные баллистические ракеты на конечном участке траектории и на среднем участке траектории в определенных пределах.

Зенитно-ракетная система С-500 будет частью интегрированной сети с другими ЗРС, такими как С-300ВМ4, С-350 и С-400. Все это вместе составит комплексную систему ПВО.

Подробные характеристики системы С-500 засекречены. Однако американские СМИ сообщали в 2018 году, что ЗРС С-500 сумела в ходе испытаний поразить цель на дальности более 480 километров.