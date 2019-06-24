Концерн «Калашников» выпустит в продажу АК TR3 — гражданскую версию АК-12

Москва, , 21:22 — REGNUM Концерн «Калашников» готовится представить на оружейном рынке разработанный его специалистами гражданский вариант АК-12, получивший обозначение АК TR3, сообщает 24 июня РИА Новости со ссылкой на генерального директора концерна Владимира Дмитриева.

По его словам, АК-12 уже проявил себя как очень удачный образец стрелкового оружия и Минобороны РФ заключило с концерном трёхлетний контракт. Но при этом остались неудовлетворёнными запросы людей, не имеющих отношения к силовым структурам.

На презентации АК TR3 эксперт «Калашникова» Владимир Онокой пояснил, что в гражданской версии будет отсутствовать режим автоматического огня.

Напомним, согласно законодательству РФ, ёмкость магазина гражданского огнестрельного оружия не должна превышать 10 патронов.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России в 2018 году приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15, созданные специалистами концерна «Калашников». Новые автоматы должны войти в комплекс боевой экипировки «Ратник». В конце прошлого года Первая партия новых автоматов была отгружена российскому военному ведомству в конце 2018 года.

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