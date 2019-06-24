СМИ: США купят в Израиле комплексы противоракетной обороны «Железный купол»

Вашингтон, , 18:08 — REGNUM Завершаются переговоры по вопросу покупки США двух израильских батарей противовоздушной-противоракетной обороны «Железный купол», сообщает 24 июня «Военное обозрение» со ссылкой на американские СМИ.

Решение о закупке израильских комплексов было принято из соображений большой практики их применения для защиты территории Израиля от палестинских ракет.

Военные США заявляют, что «Железный купол» является «одной из лучших систем ПРО первоначального звена».

Закупка будет сделана для долговременного решения проблемы первоначального звена противоракетной защиты подразделений армии США при развёртывании маневрирующих сил.

Уточняется, что систему «Железный купол» проверят на совместимость с различными американскими системами ПВО-ПРО, включая ЗРК Patriot.

По утверждению израильских военных, эффективность системы «Железный купол» при перехвате ракет достигает 90%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон заключил с Израилем контракт на закупку нескольких сотен комплексов активной защиты (КАЗ) Trophy для американской бронетехники.