О чем говорит факт сбитого Ираном беспилотника США

Тегеран, , 15:08 — REGNUM Американский сайт Defense One проанализировал ситуацию со сбитым Ираном беспилотником ВС США и пришел к неутешительному выводу. Издание считает, что сбитый 19 июня 2019 года иранским КСИР американский беспилотник разоблачает слабость американских воздушных операций.

По мнению издания, Соединенные Штаты располагают самыми современными в мире беспилотными летательными аппаратами для разведки, наблюдения и разведки. Defense One отмечает, что «данные аппараты были разработаны для прошлых войн, для использования против террористических организаций, таких как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые не могут отслеживать и уничтожать самолеты в воздухе». Иран и другие потенциальные противники, напротив, имеют радары и ракеты, которые могут превратить некоторые из самых важных беспилотных летательных аппаратов США в дорогие и заметные цели.

Иранские военные сбили Bams-D RQ-4A Global Hawk, невероятно сложный беспилотник, который может нести набор чувствительных и мощных датчиков на высоте до 55 000 футов (16 777 метров) в миссиях, которые могут длиться 24 часа.

Такой беспилотник стоит 130 миллионов долларов за штуку (или 220 миллионов долларов, включая расходы на исследования и разработки). Это дороже, чем истребитель пятого поколения F-35, который в настоящее время стоит около 90 миллионов долларов за штуку. Данный БПЛА был легко замечен на радаре.

20 июня представители Корпуса стражей исламской революции сообщили, что сбили беспилотник иранской системой ПВО Khordad-3. Учитывая обычную рабочую высоту RQ-4, ракета-перехватчик, вероятно, была TALASH 2B.

Представитель Центрального командования США отказался подтвердить тип ракеты, но сказал, что Иран не использовал в бою свою самую сложную систему ПВО С-300 российского производства.

Defense One приходит к выводу, что американские военные потеряли один из своих самых передовых разведывательных дронов из-за посредственного радара и ракеты. Это отражает отсутствие подходящих беспилотных летательных аппаратов следующего поколения для выполнения важных разведывательных и разведывательных задач против противников с реальной противовоздушной обороной.