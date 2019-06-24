Компания Ssangyong Motor намерена выйти на рынок Новой Зеландии

Гамильтон, Новая Зеландия, , 08:56 — REGNUM Представители южнокорейской автомобилестроительной компании Ssangyong Motor приняли участие в крупнейшей сельскохозяйственной ярмарке Новой Зеландии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания представила на выставке, прошедшей в Гамильтоне в период с 12 по 15 июня, около 20 автомобилей, включая G4 Rexton и Rexton Sports.

Известно, что в 51-й новозеландской сельскохозяйственной выставке приняли участие более 1000 компаний и 13 тыс.человек.

Кроме того, в январе 2019 года представители компании сообщили, что выпустят на рынке Новой Зеландии Rexton Sports (местное название Musso), и в апреле 2019 года — G4 Rexton (местное название Musso Grand).

Известно, что 24 июня представители компании открыли на территории страны дочернее предприятие, которое будет заниматься прямыми продажами автомобилей на территории Новой Зеландии, а также назначили Джейми Джозеф, основательницу общества защиты животных Saving the Wild, .

«Мы надеемся, что в будущем Новая Зеландия увеличит экспорт наших автомобилей. Мы намерены увеличить продажи своей продукции на рынках Океании за счет маркетинговых стратегий, расширении сети продаж», — сообщил генеральный директор Ssangyong Motor.