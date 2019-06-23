Разработчики MIUI рассказали о новых функциях прошивки

Пекин, , 11:04 — REGNUM Специалисты китайской компании Xiaomi, разрабатывающие MIUI, представили четыре функции, которые скоро будут добавлены в прошивку для Android-смартфонов. Об этом сообщает MyDrivers.

Первое изменение коснётся управления SIM-картами — карту, используемую для связи, можно будет выбрать в панели уведомлений. Второе изменение позволит делать панорамные селфи-снимки, третье — делать полноэкранные скриншоты длинных страниц, четвёртое — обмениваться платёжными данными в системе Mi Pay с помощью QR-кодов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля Xiaomi перестанет выпускать тестовые версии прошивки MIUI.

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