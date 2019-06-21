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Роскосмос перенёс дату запуска обсерватории «Спектр-РГ»

Техника

Выявлено замечание при подготовке ракеты-носителя

Москва, 21 июня 2019, 09:08 — REGNUM  Космическая обсерватория «Спектр-РГ», запуск которой планировался на сегодня, отправится в космос позднее. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

"При подготовке ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и космической обсерваторией «Спектр-РГ» было выявлено замечание», — прокомментировали в космической корпорации причину отмены запуска.

Отмечается, что государственная комиссия приняла решение перенести время решения о пуске на резервную дату.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новой российской обсерватории предстоит с 2019 по 2023 год провести восемь полных обзоров всего неба в рентгеновском диапазоне энергий, а с 2023 года приступить к точечному сканированию отдельных галактик. Ожидается, что полная научная программа космической обсерватории будет выполнена за 6,5 лет.

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