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Apple отзывает старые ноутбуки MacBook Pro из-за проблем с аккумуляторами

Техника

Отзыву подлежат 15-дюймовые модели ноутбуков, выпущенные в середине 2015 года

Apple отзывает старые ноутбуки MacBook Pro из-за проблем с аккумуляторами
MichalPL
Ноутбук MacBook Pro

Купертино, США, 21 июня 2019, 05:35 — REGNUM  Американская компания Apple объявила об отзыве ограниченного числа ноутбуков MacBook Pro из-за проблем с аккумуляторами. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте производителя.

Как уточняется, отзыву подлежат некоторые 15-дюймовые модели ноутбуков с Retina-дисплеем, выпущенные в середине 2015 года. Данные устройства были доступны в продаже в основном в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года.

Сообщается, что аккумуляторная батарея в некоторых из этих устройств «может перегреваться и представлять угрозу безопасности».

Проверить, подпадает ли конкретное устройство под программу отзыва можно по серийному номеру на сайте компании. Производитель обещает бесплатно провести работы по замене батареи в ноутбуках с потенциальным дефектом.

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