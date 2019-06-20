Четверг, 20 Июня 2019 года
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KIA представила новый Seltos с «улыбкой тигра»

Техника

В салоне новинки размещён 10,25-дюймовый сенсорный дисплей

KIA представила новый Seltos с «улыбкой тигра»
Иллюстрация: Autostat.ru
Кроссовер KIA Seltos

Сеул, 20 июня 2019, 15:19 — REGNUM  Южнокорейская компания KIA официально представила новый кроссовер Seltos с решеткой радиатора «улыбка тигра». Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Экстерьер новинки отличается удлиненной линией капота и ярко выраженной линией на переднем бампере. Также Seltos отличают четкие кромки подштамповок кузова.

Автопроизводители сделали радиаторную решётку с так называемой «улыбкой тигра», что придало машине некоторую индивидуальность. Для того чтобы внешность авто стала динамичной, дизайнеры компании создали форму поверхности остекления с наклоном к корме.

Новинка получила заострённые светодиодные фары спереди и сзади. Кроме того, авто имеет светодиодные ДХО и многослойные, трехмерные указатели поворотов.

В салоне Seltos размещён 10,25-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы.

Напомним, название новинки Seltos автопроизводители взяли из греческой мифологии и легенде о Кельте (Celtos). Этот герой был сыном Геркулеса. У Кельта был смелый и твёрдый характер. Измененная на «S» первая буква в названии модели символизирует скорость (Speed) и динамичность (Sportiness).

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