ВС РФ получат ЗРК С-350 «Витязь»

Москва, , 15:13 — REGNUM Разработчиком ЗРК С-350 «Витязь» является концерн ВКО «Алмаз-Антей». В ходе своего интервью РИА Новости заместитель генерального директора по научно-техническому развитию — первый заместитель генерального конструктора концерна Сергей Друзин сказал, что ЗРК «Витязь» создавался уже после перестройки, и в нем не использовались технические заделы советского времени. Он также назвал этот комплекс системой 21-го века с колоссальной огневой производительностью.

О завершении разработки ЗРК С-350 «Витязь» 19 июня сообщил глава минобороны России Сергей Шойгу в ходе коллегии министерства, посвященной вопросам государственного оборонного заказа. Он также отметил, что эта зенитная ракетная система обладает повышенными огневыми возможностями.

Широкая публика скоро сможет увидеть данный комплекс на форуме «Армия-2019».

Данный комплекс пойдет в ВС РФ для замены ЗРК С-300В. ЗРК С-350 может успешно бороться сов всеми существующими и перспективными средствам воздушного нападения, а также с малозаметными целями и крылатыми ракетами.

В огневой батарее «Витязь» три пусковых установки. Каждая пусковая установка несет по двенадцать ракет. Таким образом, на батарею приходится тридцать шесть ракет, а на дивизион — 144 ракеты. Данного количества ракет достаточно для отражения массированной ракетной атаки на защищаемый объект.

По приблизительным расчетам, батарея ЗРК С-350 способна отразить атаку 2−3 стратегических бомбардировщиков B-52H, вооруженных стратегическими крылатыми ракетами AGM-86 «ALCM» или стелс-ракетами ARM-158 «JASSM».