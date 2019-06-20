Hyundai заняла лидирующие позиции в рейтинге качества J.D. Power

Сеул, , 12:04 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai Motor Group заняла лидирирующие позиции в рейтинге качества J.D. Power. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, модель автомобиля Genesis заняла первое место в рейтинге качества новых автомобилей (Initial Quality Study) второй год подряд. В этом году автомобилю присудили 63 балла, что на 5 баллов больше, чем в прошлом году.

Известно, что впервые данная модель автомобиля попала в данный рейтинг в 2017 году. Среди брендов премиум класса, южнокорейская компания сохраняет лидирующие позиции на протяжении трех лет.

Кроме того, автомобиль Genesis G70 занял первое место в рейтинге компактных автомобилей премиум класса (Segment Winner).

Известно, что данная модель автомобиля хорошо была принята на рынке США, так как Genesis G70 была признана «Автомобилем года в Северной Америке 2019» и «Лучшим автомобилем года» по мнению Motor Trend.

Рейтинг J.D. Power — является самым авторитетным рейтингом качества во всем мире. Он проходит в форме трехмесячного опроса клиентов на тему новых автомобилей, проданных на рынке США в период с ноября 2018 года по февраль 2019 года.

Известно, что в этом году на голосование было выдвинуто 257 моделей автомобилей.