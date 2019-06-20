Составлен рейтинг самых популярных брендов мотоциклов в Москве

Москва, , 10:50 — REGNUM Центр организации дорожного движения составил рейтинг самых популярных брендов мотоциклов в Москве. Об этом сообщает RG.

Чаще всего жители российской столицы отдают предпочтения мотоциклам японских марок. На первом месте — Honda. А на втором месте по популярности — мотоциклы Yamaha.

Третью строчку самых популярных в Москве мотоциклов занимает немецкий бренд BMW.

Четвёртое и пятое места также занимают «японцы» (Suzuki и Kawasaki).

В пятерку лидеров не вошли такие марки, как Harley-Davidson и Ducati.

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