В Южной Корее откроется тестовая зона для автономного вождения на базе 5G

Сеул, , 09:08 — REGNUM В Южной Кореи в западной части Сеула 22 июня откроется тестовая зона Sangam для автономного вождения на базе 5G. Об этом 20 июня сообщает Yonhap со ссылкой на министерство науки и информационно-коммуникационных технологий.

В тестовой зоне создана вся необходимая инфраструктура: станция подзарядки электромобилей (EV), трехмерные подробные карты дорог и будущий центр мобильности, который будет действовать как общий контрольный пункт.

Испытательная зона, которая будет полностью открыта для публики, будет эксплуатироваться 24 часа в сутки.

Как сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, в тестовой зоне постоянно будут курсировать семь транспортных средств — четыре автобуса и три легковых автомобиля. Длина тестовой дороги составляет 1,1 км. Жителям будет разрешено ездить на транспортных средствах, чтобы они могли сами убедиться в способности автомобилей с автоматическим управлением распознавать сигналы светофора, избегать препятствий на дорогах и безопасно перевозить людей из одного места в другое.

Несмотря на то, что в Южной Кореи уже есть испытательная зона для автономных автомобилей в Хвасоне (в 60 километрах к югу от Сеула), он закрыт для общественности.

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