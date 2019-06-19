США пытаются создать аналог российского «Кинжала»

Вашингтон, , 15:53 — REGNUM Вслед за ВВС США об успешных испытаниях прототипа гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A отчиталась компания «Локхид Мартин». На данную тему она выпустила 17 июня 2019 года отдельный пресс-релиз.

Испытания имели место 12 июня 2019 года. Прототип ракеты AGM-183A был закреплен на внешней подвеске стратегического бомбардировщика B-52G с базы ВВС США Эдвардс в штате Калифорния. В ходе испытаний проверялись аэродинамические свойства ракеты, лобовое сопротивление, а также воздействие вибрации. Тест признан успешным.

Компания отмечает, что создание гиперзвуковых возможностей является приоритетом национальной безопасности США.

Предварительный обзор дизайна ракеты был завершен в марте 2019 года. После нынешних испытаний, по информации компании «Локхид Мартин», предстоит еще три года наземных и летных испытаний изделия.

Известно, что контракт с Пентагоном на разработку AGM-183A компания заключила в 2018 году. Его общая стоимость около 480 миллионов долларов США. Ранее ряд специализированных американских изданий сообщали, что скорость подобной ракеты при контакте с землей будет составлять 20М.

Есть все основания полагать, что США пытаются создать свой аналог российской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования «Кинжал». Следует заметить, что российские самолеты-перехватчики МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» стоят на опытно-боевом дежурстве еще с декабря 2017 года.