В китайской Циндао запущен автобусный маршрут с поддержкой сетей 5G

Циндао, Китай, , 07:20 — REGNUM Портовый город Циндао в провинции Шаньдуна на востоке Китая запустил автобусную линию, полностью покрытую сетями пятого поколения 5G и доступом к Wi-Fi на радость местным жителям и туристам, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

Мобильная сеть следующего поколения была запущена на всей протяженности линии автобусного маршрута 468, которая соединяет несколько популярных туристических мест на всей 12-километровой протяженности маршрута, включая главный городской пляж и парк Чжуншань

Пассажиры могут получить доступ к сети либо при помощи телефонов с поддержкой 5G, либо при помощи Wi-Fi на телефонах, которые не имеют модуля 5G, сообщил главный городской оператор транспорта. Всё это стало возможным благодаря участия в проекте оператора связи China Mobile и телекоммуникационного гиганта Huawei.

Очевидцы, воспользовавшиеся новым сервисом, рассказали, что без проблем могли просматривать видео в высоком разрешении на любом участке и едва нагружать канал связи. Транспортный оператор намерен снабдить доступом к 5G еще больше автобусных маршрутов в будущем, а также модернизировать некоторые автобусы под нужды беспилотного вождения.

Отметим, что ранее в 2019 году такие китайские города, как Цзинань и Чунцин испытали беспилотные автобусы, которые управлялись через сеть 5G. Это позволило взглянуть в недалекое будущее технического и практического применения сетей 5G.

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