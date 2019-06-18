Вторник, 18 Июня 2019 года
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Mercedes-Benz E350 получит мотор на 255 л. с. — СМИ

Техника

Предыдущая версия немецкого авто имела мощность 241 л. с

Штутгарт, Германия, 18 июня 2019, 13:23 — REGNUM  Немецкую премиальную марку Mercedes-Benz E-Class оснастят 255-сильным двигателем. Об этом сообщает издание Car & Driver.

Сообщается, что модификация E350 станет более мощной, чем предыдущая модель. Новый Mercedes-Benz оснащен 2,0-литровым мотором V4 с турбонаддувом. Он развивает максимальную мощность в 255 л. с. и крутящий момент 370 Нм.

Предыдущая модель — Mercedes-Benz E300 была с мотором V4 мощностью 241 л. с. на 2,0 л. и крутящим моментом 370 Нм. С 0 до 100 км/ч авто разгоняется за 6,2 секунды.

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