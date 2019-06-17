В калужском Обнинске остеклят рубку нового парома для Сахалина

Обнинск, Калужская область, , 08:52 — REGNUM Российский грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром нового поколения проекта СNF11CPD для линии Ванино (Хабаровский край) — Холмск (Сахалинская область) получит высокотехнологичное остекление на Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» (входит в «Ростех»). Об этом 17 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM гендиректор предприятия Андрей Силкин.

По его словам, каждое из 11 крупногабаритных изделий, изготовленных на предприятии, представляет высокопрочный силикатный триплекс, который обеспечивает полное отсутствие оптических искажений. Кроме того, остекление оснащено системой интенсивного равномерного обогрева. Новая продукция уже прошла испытания.

«Первый комплект изделий конструкционной оптики для остекления ходовой рубки нового отечественного парома уже отправлен партнеру по кооперации, на красноярский литейно-прессовый завод «Сегал», — сказал Силкин.

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Напомним, проект СNF11CPD — автомобильно-железнодорожный/пассажирский паром нового поколения, обладающий повышенными грузовыми свойствами, не имеет ограничений по погоде и может работать в тяжелых ледовых условиях. Плавательное средство будет использоваться на паромной линии Ванино-Холмск, связывающей остров Сахалин и Хабаровский край.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» получило заказ на изготовление припортальных раздвижных ворот из полимерных композиционных материалов для нового Байкальского железнодорожного тоннеля Восточно-Сибирской железной дороги.

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